Celtic mit 5:1-Kantersieg im Stadtderby gegen Rangers

vor 1 Stunde

GLASGOW - Der schottische Meister Celtic Glasgow hat das 305. Liga-Duell mit Stadtrivale Glasgow Rangers klar für sich entschieden. Der Tabellenführer gewann das erste Derby in der Premiership seit 2012 im heimischen Celtic Park mit 5:1 (2:1).

Celtic Glasgow hat das Stadtderby gegen die Rangers klar gewonnen. © Robert Perry (dpa)



Celtic Glasgow hat das Stadtderby gegen die Rangers klar gewonnen. Foto: Robert Perry (dpa)



Die Tore für Celtic erzielten am Samstag Moussa Dembele mit einem Hattrick (33./42./83. Minute), Scott Sinclair (61.) und Stuart Armstrong (90.+2). Joe Garner (44.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Aufsteiger Rangers, bei dem Philippe Senderos in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Liga seit mehr als vier Jahren. Nach dem Zwangsabstieg der Rangers 2012 gab es das als Old Firm bekannten Duell in den vergangenen Spielzeiten nur im Pokal.

dpa