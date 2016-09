Champions-League-Spiel zwischen Manchester und Gladbach abgesagt

MANCHESTER - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City ist abgesagt worden. Starker Regen hat eine Austragung des Spiels am Dienstagabend in Manchester unmöglich gemacht.

dpa