Am Freitag ist es endlich soweit, der Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet seine Pforten. Doch wie ist die Lage hinter den Absperrungen bei den Ausstellern? Was wird dieses Jahr ausgestellt und was hat es mit dem Stand der Tausend Bücher auf sich? Antworten und exklusive Aufnahmen von den letzten Vorbereitungen hinter den Kulissen sehen Sie hier.