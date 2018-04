Channing Tatum und Jenna Dewan trennen sich

LOS ANGELES - US-Schauspieler Channing Tatum (37, "The Hateful Eight", "Logan Lucky") und Filmkollegin Jenna Dewan wollen getrennte Wege gehen. "Wir haben uns liebend entschieden, uns als Paar zu trennen", teilte Tatum in einem Tweet in der Nacht zum Dienstag nach fast neun Jahren Ehe mit.

Channing Tatum (l) und seine Frau Jenna Dewan Tatum bei der Premiere des Films «War Dog: A Soldier's Best Friend». © Chris Pizzello (dpa)



Es gebe "keine Geheimnisse oder anzüglichen Ereignisse" hinter dieser Entscheidung, betonte er. Zwei beste Freunde hätten lediglich erkannt, dass es Zeit sei, sich mehr Raum zu nehmen und dem anderen zu helfen, ein erfülltes Leben zu haben.

Sie seien immer noch eine Familie, schrieb Tatum in dem Tweet weiter. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zum Tanzfilm "Step Up" (2006) kennengelernt und haben eine gemeinsame Tochter. Zugleich betonte Tatum, beide gäben keinen weiteren Kommentar zur Trennung ab. "Wir danken Euch allen im voraus dafür, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren-" Unterschrieben ist der gelb-rosa unterlegte Tweet mit "Chan&Jenna".

