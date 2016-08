Chris Brown veröffentlicht nach Freilassung neuen Song

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Wenige Stunden nach seiner Freilassung hat US-Sänger Chris Brown (27) einen neuen Song veröffentlicht. Auf Twitter postete der Popstar am Mittwochabend (Ortszeit) einen Link zu dem neuen Stück «What would you do?», das kostenlos auf Soundcloud zu hören ist.

Chris Brown hat wieder Ärger. © Steve C Mitchell (dpa)



Chris Brown hat wieder Ärger. Foto: Steve C Mitchell (dpa)



Eine Stunde zuvor hatte der 27-Jährige die Veröffentlichung in einem Video auf Instagram angekündigt. Er halte die andere Backe hin und stelle etwas Musik bereit, sagte der Sänger sinngemäß in der Ankündigung.

Damit bezieht er sich auf die Ereignisse, die kurz vorher zu seiner Festnahme geführt hatten. Eine Frau hatte ihn beschuldigt, ihr eine Waffe an den Kopf gehalten zu haben. Die Polizei nahm den Sänger und Produzenten daraufhin am Dienstag fest. Sie belagerte stundenlang Browns Villa. Der Sänger kam auf Kaution frei.

Im Mai hatte Brown sein neues Album «Heartbreak On A Full Moon» angekündigt, ein Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

dpa