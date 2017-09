Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

FCN feiert Derbysieg! Tore, Teuchert und ein nervernstarker Gjasula Das 263. Frankenderby war eine muntere Angelegenheit. Großen Anteil daran hatte der Club, der vor dem 3:1 jenseits der Stadgrenze 38 Jahre nicht mehr im Ronhof gewonnen hatte. Mikael Ishak, der in acht Tagen zum fünften Mal für den FCN traf, eröffnete für die Gäste, Cedric Teuchert stockte auf. Doch dann trat Jurgen Gjasula zum Elfmeter an und gab das Fanal für einen Fürther Sturmlauf, den der Club-Kapitän erst in der Nachspielzeit stoppte. Doch sehen Sie selbst!

Stelldichein der Straßenkreuzer Das US-Car-Treffen in Gunzenhausen hat sich zu einem der größten Treffs des Fans amerikanischer Automobile in ganz Süddeutschland gemausert. An die 600 Fahrzeuge jeglicher Couleur waren bei der zwölften Auflage des Events am Schießwasen zu bestaunen. Sie lockten mehr als 3000 Liebhaber der Ami-Schlitten in die Altmühlstadt.