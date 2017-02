Die Fahrerin eines Kleinwagens erfasste am frühen Samstagnachmittag auf der B13 bei Eichstätt eine 70-jährige Fußgängerin. Warum die Seniorin kurz nach der Ortschaft Rupertsbuch trotz Verkehrs versuchte, die Fahrbahn zu überqueren, ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei noch unklar. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Ihr Mann, ebenfalls zu Fuß unterwegs, wurde Augenzeuge des Unfalls.

Funktionale Bewegungen - und damit zum perfekten Körper. In Erlangen gibt es nun eine CrossFit Box, die zum besonderen Training einlädt. Wir haben die Bilder der schuftenden und schwitzenden Sportler in der Hungenottenstadt.

Sportlich hoch her ging es beim Basketballturnier, das der CVJM Erlangen am Samstag veranstaltete. Auf Korbjagd gingen die Auswahlmannschaften der Michael Poeschke- und der Pestalozzi-Schule. Auch die Nachwuchskorbjäger der Friedrich-Rückert-Schule und der Adalbert-Stifter-Schule in Erlangen duellierten sich in engen Partien an dem Jugendturnier.