Comedian Olaf Schubert lästerte launig in Erlangen

ERLANGEN - Ein Frechdachs aus Dresden: Comedian Olaf Schubert stellte in der sehr gut besuchten Heinrich-Lades-Halle sein Programm "Sexy forever" vor.

Blieb in seiner Performance stets lässig-witzig: Olaf Schubert stellte sein Programm „Sexy forever“ vor. © Rainer Windhorst



"Morgen geht’s nach Fürth. Ich kotze jetzt schon ab!" Wer nach zweieinhalb Stunden sein Erlanger Publikum mit solchen Sätzen nach Hause entlässt, hätte selbst rückwirkend noch gewonnen, auch wenn der ganze Summs vorneweg nichts getaugt hätte.

Aber sie hat ja was getaugt, die Performance des Sachsen Michael Haubold, der sich als Kunstfigur Olaf Schubert nennt und sich auch genauso benimmt. Er gibt, "heute-show"-Gucker wissen es, den unsicheren Klemmie, der trotzdem glaubt, zu allem etwas sagen zu müssen – und vor allem zu können. Schlaksig steht er da in seinem berühmten Pullunder und hangelt sich an der beliebten Themen-Assoziationskette des Kleinkunst-Metiers in nachdenklichen Halbsätzen durch Scherz, Satire und Ironie.

Von der 60-jährigen EU, der ein gemeinsames Feindbild fehlt, über den Schleier für Pegida-Frauen und die homöopathische Globolisierung bis zum Blut im Heiligen Stuhl und der Hantel-App zum Runterladen reichen die Betrachtungen, die zuweilen ein richtiges kabarettistisches Schwergewicht erreichen. Freilich darf Olaf Schubert auch sein Comedy-Publikum nicht verhungern lassen, und zu diesem Behufe fallen ihm ebenfalls nette Anekdötchen und noch nettere Vergleiche ein, die den berühmten Bereich unterhalb der Gürtellinie kräftig mit einbeziehen in das schlüpfrig-kokette Dahin-Fantasieren.

Aber selbst dies hat ein fröhliches Entertainment-Niveau, das irgendwie passt zu diesem Komiker, der in seiner Performance stets lässig-witzig bleibt und selbst mit einigen Albernheiten für die Galerie nicht unangenehm auffällt – die Männlein-Weiblein-Kiste geht halt immer. Man muss ihn einfach mögen, den Olaf.

Aber er ist nicht allein: Im Schlepptau hat er mit Herrn Stephan (Kontrabass), Jochen Barkas (Gitarre) und Machete (E-Piano und beeindruckendes Hüft-Wackeln) drei Musiker dabei, die seine schön-schrägen Songs (ja doch, Olaf Schubert singt auch!) in Klänge kleiden. Die Interaktion mit den Kollegen wird zum verbalen Schlagabtausch, sehr zur Gaudi des Publikums. Und dann hoppt er sich weiter durch seine Themenpalette, fantasiert über Beamen im Alltag und über Krisen, Kriege und Familie. Schuberts ganz spezielle, eben sehr launige Vortragsweise macht’s, dass man "dranbleibt".

Den Beweis, dass er auch ein beeindruckender Drummer ist, hebt sich Schubert bis ganz zum Schluss auf. Da haut er auf die E-Drums, dass es staubt. Recht fein das alles.

