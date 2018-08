Nicht schon wieder in der Nachspielzeit! Mehr als 45 Minuten war die Elf von Damir Buric gegen den SC Paderborn in Überzahl, mit einer 2:0-Führung kurz vor Schluss brachte sich die Spielvereinigung in eine denkbar gute Ausgangslage - ehe sie sich dann in den letzten Minuten um die drei Punkte brachte.