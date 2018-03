Rund 80 Teilnehmer versammelten sich am Samstag auf dem Hugenottenplatz in Erlangen, um am traditionellen Ostermarsch gegen militärische Aufrüstung und Krieg in der Welt zu demonstrieren. In diesem Jahr waren auch die Anspannungen zwischen dem Westen und Russland sowie die Kriegseinsätze der Bundeswehr ein Thema. © Peter Roggenthin