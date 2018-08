Zwar befindet sich das Volksfest bereits im Endspurt, allerdings wurde in beiden Jurahallen am Samstag nochmal ordentlich gefeiert. Mit der Stimmungsband D'Rebell'n bekamen die Besucher die volle Dröhnung Volksmusik - währenddessen sorgte Champane mit Party-Krachern in der kleinen Halle für gute Stimmung. © Horst Linke