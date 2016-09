Danny DeVito kommt erstmals an den Broadway

NEW YORK - Broadway-Debüt für Danny DeVito (71): Der US-Schauspieler habe eine Rolle in dem Stück «The Price» von Arthur Miller übernommen, teilte das New Yorker Roundabout-Theater mit. Die Neuinszenierung des Familiendramas von 1968 soll im Februar kommenden Jahres Premiere feiern.

Danny DeVito probiert sich am Broadway auf. Foto: Jens Kalaene (dpa)



DeVito gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods, war aber bislang noch nie am New Yorker Broadway aufgetreten.

