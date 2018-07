Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

MOSKAU (DPA) - Bei der Fußball-WM kämpfen heute Schweden, England, Gastgeber Russland und Kroatien um die beiden verbliebenen Halbfinal-Tickets.

Englands Stürmer Harry Kane will auch gegen die Schweden treffen. Foto: Andreas Gebert (dpa)



In Samara treffen die Three Lions auf Schweden (16.00 Uhr), in Sotschi stehen sich Russland und die bislang stark aufspielenden Kroaten gegenüber (20.00 Uhr). Ein Blick auf die Viertelfinalisten:

SCHWEDEN: Die Tre Kronor sind der Favoritenschreck dieser WM-Phase. In der Qualifikation schlugen sie Frankreich und warfen die Niederlande raus, in den Playoffs dann Italien und in der Gruppenphase ließ Schweden Weltmeister Deutschland hinter sich. In Russland macht das Team von Trainer Janne Andersson mit Teamgeist und unglaublich diszipliniertem Spiel den Gegnern zu schaffen. "Es ist unglaublich schwierig, gegen uns zu spielen", sagte der Hamburger Albin Ekdal: "Wir fühlen uns total sicher, egal, wie der Gegner heißt."

ENGLAND: Nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien geht England optimistisch ins Viertelfinale. "Ich will noch nicht nach Hause fahren. Wir wollen unsere Geschichte weiterschreiben", sagte Trainer Gareth Southgate. Auf der Insel ist die Euphorie greifbar. Londons Bürgermeister Sadiq Khan plant schon Public-Viewings am Trafalgar Square und Hyde Park für Halbfinale und Endspiel. Southgate versucht, ein wenig zu bremsen. "Wir sind noch weit von Perfektion entfernt", sagte der 47-Jährige. "Die Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr unglaublich entwickelt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns."

RUSSLAND: Der Gastgeber träumt sogar vom ganz großen Coup. "Wir haben verstanden, dass wir bis zum Finale kommen können. Und wir glauben ernsthaft daran", sagte Mittelfeldspieler Alexander Golowin. Im ausverkauften Olympiastadion von Sotschi hofft die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow auch auf die lautstarke Unterstützung der Fans. Noch wenige Tage vor WM-Beginn hatten die Russen ihrem Team kaum etwas zugetraut. Doch spätestens seit dem Achtelfinal-Krimi mit dem gewonnenen Elfmeterschießen gegen Ex-Weltmeister Spanien (4:3) wird die Nummer 70 der FIFA-Weltrangliste nicht mehr belächelt.

KROATIEN: Nach der WM 1998 in Frankreich und der WM 2014 in Brasilien treffen die Kroaten zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft auf den Gastgeber - alle bisherigen Vergleiche gingen verloren. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic den bislang größten Erfolg in der Fußball-Geschichte des Landes wiederholen. Vor 20 Jahren hatten die Kroaten erst im Halbfinale gegen Frankreich verloren - nach dem 3:0-Sieg im Viertelfinale gegen Deutschland. "Die Geschichte wiederholt sich jetzt. Es muss nicht wieder ein 3:0 sein, ein 1:0 reicht auch", sagte Dalic. "Das war ein großer Erfolg für Kroatien. Wir sind auf dem richtigen Weg, das zu wiederholen."

