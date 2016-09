David Bennent will nach Unfall für «zweites Leben» danken

vor 1 Stunde

BERLIN - Der Schauspieler David Bennent («Die Blechtrommel») will seinen 50. Geburtstag nutzen, um nach einem schweren Verkehrsunfall für ein «zweites Leben» zu danken.

David Bennent hat einen schweren Unfall überlebt. © Klaus-Dietmar Gabbert (dpa)



David Bennent hat einen schweren Unfall überlebt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert (dpa)



Im Januar sei ihm und einem Freund ein junger Mann mit hohem Tempo von hinten ins Auto gefahren, berichtete Bennent der Deutschen Presse-Agentur. «Kein Gutachter, der das Auto sieht, kann glauben, dass da noch zwei Menschen lebend rausgekommen sind. Und deswegen möchte ich mich in Griechenland ins Meer legen und nochmal Danke sagen.»

Zum Geburtstag selbst am Freitag (9.9.) bleibt der Schauspieler noch in Berlin, feiert aber ohne seine langjährige Freundin Kavita. «Wir haben uns vor ein paar Monaten getrennt», sagte er. «Vieles war wunderschön, aber vieles war auch nicht möglich. Dann haben wir uns so entschieden, und es ist das Richtige.»

dpa