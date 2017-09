Dax baut Gewinne aus - Sorgen um Nordkorea-Krise lassen nach

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat nach seinem trüben Wochenstart wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Krise um Nordkorea rückte in den Hintergrund. Im Handelsverlauf baute der deutsche Leitindex seine Gewinne aus und stand am Mittag 0,77 Prozent im Plus bei 12 195,17 Punkten.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,25 Prozent auf 24 774,59 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,64 Prozent auf 2311,54 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,31 Prozent auf 3440,94 Punkte hoch.

Die Spannungen wegen des neuerlichen nordkoreanischen Atombomben-Tests hätten nachgelassen, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Dazu stützten gute Stimmungsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor die Kurse. In der Eurozone stagnierten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor indes - allerdings auf einem hohen Niveau.

Im Dax eroberten die Aktien der Merck KGaA mit plus 3,44 Prozent den ersten Platz. Das Pharma- und Spezialchemieunternehmen will sich möglicherweise von seinem Geschäft mit rezeptfreien Produkten für die Selbstmedikation (Consumer Health) trennen und bereitet derzeit strategische Optionen für den Bereich vor. Diese umfassten auch eine mögliche vollständige oder teilweise Veräußerung sowie strategische Partnerschaften, so Merck.

Im MDax konnte der Spezialchemiekonzern Lanxess die Anleger mit seinen mittelfristigen Finanzzielen nicht überzeugen: Die anfangs freundlichen Aktien drehten ins Minus und verloren zuletzt 3,03 Prozent.

