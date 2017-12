Dax dreht ins Plus - "Hexensabbat" unspektakulär

FRANKFURT/MAIN - Mit leichten Schwankungen und zuletzt freundlicher Tendenz hat sich der Dax präsentiert.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Am sogenannten Hexensabbat liefen um 13.00 Uhr an der Termin- und Optionsbörse Eurex Termingeschäfte und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Danach drehte der deutsche Leitindex ins Plus und notierte zuletzt 0,16 Prozent höher bei 13 088,92 Punkten. Damit deutet sich ein Wochenverlust von einem halben Prozent an.

Der MDax sank um 0,05 Prozent auf 26 058,13 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,32 Prozent auf 2527,63 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen um 0,1 Prozent.

Die leichte Aufwärtsbewegung sei sicher von dem Verfall getrieben und markttechnisch bedingt, nicht von der Politik, sagte ein Händler mit Blick auf die Ankündigung der SPD, in Sondierungsgespräche mit der Union über eine Regierungsbildung eintreten zu wollen. "Dass es die Sozialdemokraten zumindest versuchen werden, war aus Marktsicht sicher das wahrscheinlichste Szenario", sagte der Händler.

Adidas-Aktien erholten sich ein Stück weit von ihrem jüngsten Kursrutsch und stiegen um 1,7 Prozent. Damit waren sie hinter Eon mit plus 2,6 Prozent zweitbester Dax-Wert. In dieser Woche waren sie in der Spitze um mehr als 8 Prozent gefallen.

Die Papiere der Deutschen Telekom reagierten mit minus 0,6 Prozent auf die Nachricht, dass die Bonner und die schwedische Tele2 nun gemeinsam im niederländischen Mobilfunkmarkt gegen ihre Konkurrenten antreten. T-Mobile NL und Tele Netherlands bündeln ihre Geschäfte in einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem die Telekom 75 Prozent hält.

Das offenbar rege Interesse am Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten der Merck KGaA ließ deren Aktionäre kalt: Die Merck-Papiere stagnierten zuletzt bei rund 90 Euro. Die Kursverluste der Oracle-Aktien am Vorabend nach der Vorlage schwacher Quartalszahlen lösten bei den Papieren des deutschen Konkurrenten SAP Gewinnmitnahmen aus. Zuletzt gaben SAP-Titel um 0,3 Prozent nach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 141,59 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,01 Prozent auf 163,50 Punkte nach. Der Euro hielt sich ganz knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Donnerstag auf 1,1845 Dollar festgesetzt.

