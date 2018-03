Dax erholt sich dank Entspannung im Handelsstreit

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger wieder Mut gefasst. Die Sorgen über eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ebben zunehmend ab.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Der Dax sprang daraufhin am Morgen wieder über die runde Marke von 12.000 Punkten. Zuletzt lag er 1,79 Prozent im Plus bei 11.997,87 Punkten. Am Montag war der deutsche Leitindex noch auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 abgerutscht.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich zuletzt "vorsichtig hoffnungsvoll" geäußert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte.

"Der Handelshurrikan schwächt sich zu einem Handelssturm ab", sagte Marktexperte Michael McCarthy von CMC Markets. Am New Yorker Aktienmarkt gab es daraufhin am Montag hohe Gewinne und auch in Fernost standen die Kursampeln auf grün.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagmorgen um 1,45 Prozent auf 25.498,36 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,92 Prozent auf 2560,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,46 Prozent auf 3326,43 Zähler vor.

