Dax erholt sich von schwachem Wochenstart

vor 45 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem jüngsten Rückschlag wieder etwas Mut gefasst. Heute schüttelte der Dax seine anfänglichen Verluste ab und stieg um 0,57 Prozent auf 11 575,70 Punkte.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Zum Start hatte ihn noch die überraschend schwache heimische Industrieproduktion belastet. Auch für die anderen Indizes ging es bergauf: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,13 Prozent auf 22 618,28 Punkte, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um immerhin 0,26 Prozent auf 3246,63 Zähler vor. Dagegen trat der deutsche Technologiewerte-Index TecDax mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 1829,76 Punkten auf der Stelle.

Auf Unternehmensseite hatten die Anleger die Bilanzen gleich mehrerer Versicherer zu verarbeiten: So musste der weltgrößte Rückversicherer Munich Re im abgelaufenen Jahr einen stärkeren Gewinneinbruch verkraften als erwartet. Dass der Konzern gleichwohl eine höhere Dividende zahlen will, stimmte die Anleger aber offenbar milde: Nach dem anfänglichen Rutsch auf ein Zweimonatstief schaffte die Aktie zuletzt immerhin ein Plus von 0,14 Prozent.

Dagegen konnten Konkurrent Hannover Rück und dessen Mutterkonzern Talanx das Jahr 2016 mit deutlich mehr Gewinn abschließen als ursprünglich geplant. Zudem hob nun auch Talanx die Gewinnprognose für 2017 an. Hannover Rück legten daraufhin um knapp 2 Prozent zu und Talanx gewannen über 0,5 Prozent.

Beim Maschinenbauer Gea lockte die Anleger vor allem ein Aktienrückkaufprogramm, das die Eckdaten zum schwierigen Jahr 2016 in den Hintergrund drängte. Die Gea-Anteile hielten sich mit fast 4 Prozent Kursplus an der MDax-Spitze und standen damit höher als nach der Gewinnwarnung im Herbst.

Mit einem Aufschlag von mehr als 1 Prozent quittierten die Anleger die Jahresbilanz des Technologie- und Rüstungskonzerns Jenoptik, der das Jahr 2016 dank einer guten Auftragslage mit neuen Bestmarken abgeschlossen hatte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,10 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 142,23 Punkte. Der Bund Future verlor 0,21 Prozent auf 163,09 Punkte. Der Kurs des Euro sank zuletzt auf 1,0674 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0712 (Freitag: 1,0741) Dollar festgesetzt.

dpa