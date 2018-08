Dax gibt nach

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat gegen Mittag seine Gewinne abgegeben. Plötzliche Verluste im Autosektor nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung von Continental hinterließen ihre Spuren im deutschen Leitindex, der zuletzt um 0,06 Prozent nachgab auf 12 377,12 Punkte.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. © Boris Roessler (dpa)



Zuvor war der Dax mit in der Spitze 12.438 Zählern noch über sein Vortageshoch geklettert. Marktteilnehmer sehen den Bereich um die Marke von 12 500 Punkten als nächsten Widerstand, den das Barometer überwinden müsse, um weiter Fahrt aufzunehmen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg zuletzt um 0,27 Prozent auf 26.704,23 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,32 Prozent auf 2935,80 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,21 Prozent vor.

Die Continental-Aktien reagierten mit einem Kursrutsch von zuletzt mehr als 12 Prozent auf die vom Autozulieferer und Reifenhersteller gekürzte Jahresprognose. Sie waren damit mit großem Abstand das Schlusslicht im Dax. Im MDax ließ die Conti-Warnung die Papiere der Wettbewerber Schaeffler, Leoni und Hella nicht kalt. Sie sackten zwischen 2 und 5 Prozent ab.

Dagegen fiel das Minus von 1,1 Prozent bei den zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien vergleichsweise glimpflich aus. Die Fusion der beiden Industriegasehersteller Linde und Praxair gerät wegen der Auflagen von Kartellwächtern zunehmend in Gefahr.

An der Dax-Spitze legten die Aktien von Bayer um weitere 2,2 Prozent zu, so dass sich das Wochenplus bislang auf 7 Prozent beläuft. In der Vorwoche waren sie im Zuge eines Schadenersatzurteils gegen die US-Tochter Monsanto um 16 Prozent abgesackt. Favorit im MDax waren die Papiere des Einzelhändlers Metro AG, die mit plus 3,4 Prozent ihre Erholung seit Dienstagvormittag deutlich ausbauten.

Hohe Kursgewinne von fast 10 Prozent verzeichneten im SDax die Anteile von Zooplus, nachdem der Internethändler für Tierbedarf Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte.

dpa