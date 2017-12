Dax gibt weiter nach - Trumps Steuerreform schon eingepreist

FRANKFURT/MAIN - Die Aussicht auf eine US-Steuerreform noch vor Weihnachten lässt den Dax zur Wochenmitte kalt.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main (Hessen). © Christoph Schmidt (dpa)



Am Markt galt dieser erste große Erfolg in der Amtszeit von Präsident Donald Trump schon als eingepreist, nachdem der Leitindex zu Wochenbeginn schon deutlich davon profitiert hatte. Mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 13.180,07 Punkte knüpfte er an seine Vortagsverluste an.

Das Börsenstatistik-Magazin Index-Radar sprach von "Ernüchterung", nachdem der Dax zuletzt mit dem Sprung über die lange umkämpfte Marke von 13.250 Punkten den Eindruck erweckt habe, einen Jahresendspurt einläuten zu können. Die Hoffnung ist mittlerweile wieder passé. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets lautet einmal mehr "Sell on Good News" die Devise. Dabei nutzen Anleger die Spekulationen für sich und verkaufen dann, wenn die guten Nachrichten tatsächlich eintreten.

Auch bei weiteren wichtigen Indizes waren die Vorzeichen am Mittwoch rot. Der MDax stand am Nachmittag um knappe 0,02 Prozent auf 26 362,27 Zähler nach, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,41 Prozent auf 2551,24 Punkte bergab ging. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich im roten Bereich.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,30 Prozent auf 140,96 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,40 Prozent auf 161,82 Punkte nach. Der Euro erreichte zuletzt 1,1846 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Vortag auf 1,1823 Dollar festgesetzt.

