Dax im Plus

vor 48 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der deutsche Aktienmarkt hat am Morgen dank festerer US-Börsen an seine positive Bilanz der Vorwoche angeknüpft. Jenseits des Atlantik hatte der S&P-500-Index am Freitag dank der Aussicht auf eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik abermals ein Rekordhoch erreicht.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. © Boris Roessler (dpa)



Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erklomm eine Bestmarke. Zudem verzeichneten die wichtigsten asiatischen Handelsplätze deutliche Kursgewinne. Im Fokus steht am Vormittag die Bekanntgabe des neuesten Ifo-Geschäftsklimaindex.

Der Dax gewann nach den ersten Handelsminuten 0,82 Prozent auf 12.496,25 Punkte. In der Vorwoche hatte der Leitindex um rund anderthalb Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Montag um 0,72 Prozent auf 27.025,35 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax steig erstmals seit Jahren über die Marke von 3000 Punkten und legte um 0,70 Prozent auf 3003,53 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach oben.

dpa