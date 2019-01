Dax im Plus - Handelsgespräche geben Anlegern neue Hoffnung

FRANKFURT/MAIN - Die zweite Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat den Anlegern etwas neuen Mut gegeben.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Angeführt von der schwer gewichteten Bayer-Aktie legte der deutsche Leitindex im frühen Handel zuletzt um 0,48 Prozent auf 10.798,89 Punkte zu.

Damit glich er seine Vortagesverluste wieder aus und knüpfte an seine Erholungsrally vom Freitag an. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg um 0,40 Prozent auf 22.262,71 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zugleich 0,62 Prozent auf 3052,54 Punkte.

Unter den Einzelwerten stachen die Papiere des Pharma- und Agrochemiekonzerns Bayer mit Kursgewinnen von 2,2 Prozent hervor. Die zugekaufte US-Tochter Monsanto hat in Indien einen wichtigen Patentstreit gewonnen, der der weitreichende Folgen für die Industrie haben könnte.

BMW büßten indes 0,2 Prozent ein. Nachdem die US-Bank JPMorgan am Montag bereits wachsende Probleme und Margendruck bei BMW hervorgehoben und die Aktie daher abgestuft hatte, folgte nun eine negative Studie von Jefferies zu dem Münchener Autobauer.

Im MDax zählten die Anteilsscheine von Evotec zu den Favoriten mit plus 2,5 Prozent. Das Biotechunternehmen erzielte in seinem Bündnis mit dem US-Konzern Celgene Fortschritte. Dabei geht es um die Entwicklung von Therapien gegen Nervenerkrankungen. Die Amerikaner haben Evotec daher im abgelaufenen Jahr noch 14 Millionen US-Dollar (12,2 Mio Euro) gezahlt. Im SDax gewannen die Papiere des Windkraftanlagenherstellers Nordex dank eines Großauftrags in Indien 3,2 Prozent.

Negative Analystenkommentare drückten Kion an das MDax-Ende und Grenke an das Ende des SDax. Der Zyklus für Flurförderzeuge stehe am Wendepunkt, schrieb Goldman-Sachs-Analystin Daniela Costa zum Gabelstaplerhersteller Kion und empfiehlt nun den Verkauf der Aktie. Die Privatbank Berenberg blickt nun auf den Finanzdienstleister Grenke pessimistischer und strich ihre Kaufempfehlung.

