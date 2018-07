Dax kaum verändert - Anleger entscheiden sich fürs Abwarten

vor 13 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch in Deckung geblieben. Der hiesige Leitindex Dax stand 0,20 Prozent tiefer bei 12 535,70 Punkten, nachdem er am Montag lediglich ein moderates Plus geschafft hatte.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. © Boris Roessler (dpa)



Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler (dpa)



Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 26 505,10 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,14 Prozent auf 2837,98 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag etwas tiefer im Minus.

Die Aktien von Thyssenkrupp schnellten mit einem Plus von gut 6 Prozent an die Dax-Spitze. Der Industriekonzern muss nach dem überraschenden Rücktritt von Unternehmenschef Heinrich Hiesinger einen weiteren wichtigen Abgang verkraften: Ulrich Lehner wird mit Wirkung zum 31. Juli 2018 sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Thyssenkrupp AG niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Börsianern zufolge hoffen Anleger nun vermehrt darauf, dass damit der Weg für eine tiefergehende Restrukturierung frei wird.

Am Indexende fielen die Papiere von Adidas um mehr als 2 Prozent. Die Vorzeichen in der Sportwarenbranche hätten sich verändert und bei Adidas dürfte das Wachstum nachlassen, schrieb Analyst Tom Nikic von der US-amerikanischen Investmentbank Wells Fargo. Adidas stehe dauerhaft gleich von zwei Seiten unter Druck: Bei Nike nehme das Geschäft im hochpreisigen Freizeitschuh-Segment Fahrt auf und der Sportschuh-Hersteller Vans sei aktuell im Preisbereich bis 100 US-Dollar sehr erfolgreich.

Der unangefochtene Favorit im MDax waren die Anteilsscheine von Hella mit einem Plus von gut 5 Prozent. Der Autozulieferer profitierte von neuen Trends der Branche wie dem Autonomen Fahren. In den zwölf Monaten bis Ende Mai zogen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich an.

dpa