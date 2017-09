Dax kommt nicht vom Fleck - Zurückhaltung wegen Fed

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt hat Zurückhaltung geherrscht. Die Anleger warteten auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte und wollten vor diesem Ereignis offenbar keine neuen großen Positionen im Dax aufbauen.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Das schrieb Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Selbst die überraschend stark ausgefallenen ZEW-Daten konnten dem Markt kein neues Leben einhauchen. Der deutsche Leitindex trat zuletzt mit minus 0,07 Prozent bei 12 550,23 Punkten nahezu auf der Stelle.

Auch der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, kam mit plus 0,04 Prozent auf 25 411,61 Punkte kaum vom Fleck Der Technologiewerte-Index TecDax konnte um 0,42 Prozent auf 2396,26 Zähler Punkte zulegen. Auch in Europa blieben die Anleger zurückhaltend: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zuletzt um 0,09 Prozent auf 3529,77 Zähler vor.

Im Dax arbeitete sich bis zum Mittag die Lufthansa-Aktie an die Index-Spitze vor - sie verteuerte sich zuletzt um rund eineinhalb Prozent. RWE-Papiere gaben am anderen Index-Ende um mehr als 1 Prozent nach. Ausschlaggebend war eine Verkaufsempfehlung durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas.

Die Aktien von Hugo Boss belastete ein negatives Votum der US-Bank Morgan Stanley. Sie standen mit einem Abschlag von rund 3 Prozent auch am Mittag auf dem letzten MDax-Platz. Analystin Louise Singlehurst sieht die neue Strategie des Modekonzerns skeptisch.

Im TecDax stachen Jenoptik-Aktien mit einem Aufschlag von 3,30 Prozent auf 26,60 Euro heraus. Zuvor waren die Anteilsscheine am Technologiekonzern bis auf 26,90 Euro geklettert, dies war der höchste Stand seit Mitte 2001.

dpa