Dax macht Kursrutsch wett

vor 11 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat seinen jüngsten Kursrutsch mehr als wettgemacht. Zur Begründung verwiesen Analaysten auf die Fortschritte von US-Präsident Donald Trump bei seiner geplanten Steuerreform.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 1,53 Prozent im Plus bei 13 057,73 Punkten. Trump steht vor einem großen Triumph: Nach einem Votum des Senats ist seine umfassende Steuerreform in greifbare Nähe gerückt. Kern sind massive Erleichterungen für Unternehmen.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes legten ebenfalls einen freundlichen Wochenauftakt hin: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,91 Prozent auf 26 946,37 Zähler, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax um 0,38 Prozent auf 2507,06 Punkte stieg. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,35 Prozent auf 3575,10 Punkte bergauf.

Unter den deutschen Einzelwerten stachen erneut die Aktien von Dialog Semiconductor mit einem weiteren Kursrutsch im TecDax heraus: Das Minus von 19,90 Prozent auf 25,00 Euro bedeutete den tiefsten Stand seit Juli 2016. Der Zulieferer von Apple konnte die Sorgen nicht zerstreuen, dass der Technologiekonzern mit der Produktion eigener Chips möglicherweise auf Dialog-Produkte verzichten könnte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Freitag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 141,45 Punkt. Der Bund-Future verlor 0,21 Prozent auf 163,19 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1862 US-Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf auf 1,1885 (Donnerstag: 1,1849) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8414 (0,8440) Euro.

dpa