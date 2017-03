Dax mit schließt auf hohem Niveau leicht im Minus

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat sich auf hohem Niveau stabil gehalten. Insgesamt gab es extrem wenig Bewegung. Kurz kletterte der deutsche Leitindex zwar mit 12 082 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2015, seinem Rekordhoch bei 12 390 Punkten kam er aber dann doch nicht näher.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Mit einem kleinen Abschlag von 0,06 Prozent auf 12 059,57 Punkten beendete der Dax den Tag. Der MDax sank um 0,10 Prozent auf 23 580,30 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es dagegen um 0,19 Prozent auf 1929,62 Punkte nach oben. Europaweit sah es ähnlich aus: Der Pariser Cac 40 und der britische FTSE 100 schlossen fast unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit mit minus 0,16 Prozent auf 3384,71 Punkte ebenfalls kaum vom Fleck.

Adidas-Papiere setzten sich ab dem Nachmittag an die Dax-Spitze und erreichten bei 163,75 Euro ein Rekordhoch. Händler Ludwig Donnert von Orca Capital verwies darauf, dass der Sportartikelhersteller laut dem Marktforscher NPD seinen Marktanteil im US-Sportschuh-Markt im Januar auf mehr als 10 Prozent verdoppeln konnte.

Ansonsten ging die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Die Aktien der Deutschen Telekom gaben als einer der schwächsten Werte im Dax nach dem vorgelegten Jahresbericht um 1,18 Prozent nach. Während die Zahlen selbst insgesamt als "solide" bezeichnet wurden, bemängelten Experten den vagen Umsatzausblick.

Um 10,69 Prozent brachen die Papiere von GFT Technologies ein. Damit waren sie Schlusslicht im TecDax. Der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister dämpfte die Erwartungen an 2017.

Zudem meldeten sich einige Unternehmen aus dem MDax zu Wort. Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones etwa will nach zuletzt deutlichen Zuwächsen in seinem Geschäft das Tempo weiter hoch halten. Für die Aktien ging es an der Index-Spitze um 4,48 Prozent hoch. Der Gabelstaplerhersteller Kion peilt 2017 dank einer Übernahme starkes Wachstum und eine höhere Profitabilität an. Die Papiere gewannen als zweitstärkster Wert im Index der mittelgroßen Werte 2,73 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 142,79 Punkte. Der richtungweisende Bund-Future gab um 0,30 Prozent auf 164,51 Punkte nach. Der Kurs des Euro sank. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am späteren Nachmittag auf 1,0514 (Mittwoch: 1,0533) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9511 (0,9494) Euro.

dpa