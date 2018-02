Dax mit Verlusten nach Vortagserholung

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat angesichts negativer Signale von den tonangebenden US-Börsen Kursverluste verzeichnet.

Die Anzeigetafel mit dem Kursverlauf spiegelt sich im Handelssaal der Frankfurter Börse im Schriftzug "DAX". © Christoph Schmidt (dpa)



Damit erwiesen sich die Vortagsgewinne nach dem schwachen Wochenstart als Strohfeuer. Experten befürchten, dass der deutsche Leitindex eher weiter nachgibt, als an die zwischenzeitliche Erholung anzuknüpfen.

Am Nachmittag sank der Dax um 0,42 Prozent auf 12.435,21 Punkte. Für den MDax, in dem sich die mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen versammeln, ging es um 0,46 Prozent auf 26.178,08 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,25 Prozent auf 2585,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,43 Prozent auf 3420,31 Punkte nach.

Im Dax gehörten Aktien der Deutschen Börse mit plus 1,05 Prozent zu den besten Werten. Analyst Daniel Garrod von der britischen Barclays-Bank sprach von einem ermutigenden Ausblick des Börsenbetreibers.

MTU überzeugte die Anleger weder mit dem kräftigen Wachstum im vergangenen Jahr noch mit der angehobenen Dividende: Die Papiere des Triebwerksbauers büßten als einer der größten Verlierer im MDax 4,24 Prozent ein. Beim Baukonzern Hochtief sorgten weder die deutliche Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr noch die kräftige Dividendenerhöhung für Begeisterung: Mit minus 3,85 Prozent weiteten die Aktien ihre Verluste nach der Zahlenvorlage noch aus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,52 Prozent am Vortag auf 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 139,05 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,16 Prozent auf 158,63 Punkte. Der Euro sank auf 1,2317 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2340 (Montag: 1,2410) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8104 (0,8058) Euro.

