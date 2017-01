Dax nach schwachem Auftakt im Plus

vor 30 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Nach einem negativen Handelsstart hat der deutsche Aktienmarkt zum Jahresauftakt zugelegt und zeigte sich am Montagvormittag mit fester Tendenz.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Gute Wirtschaftsdaten aus Italien haben den Indizes bei insgesamt dünnem Handel Schwung verliehen. Da viele Börsen rund um den Globus noch geschlossen sind - wie in Japan, Großbritannien und den USA - fehlt es jedoch an Impulsen.

Der Dax notierte zuletzt 0,81 Prozent höher bei 11 574,52 Punkten. Im Jahr 2016 hatte der deutsche Leitindex dank eines Schlussspurts im Dezember um fast 7 Prozent zugelegt. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, rückte am Montag um 0,53 Prozent auf 22 306,66 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,55 Prozent auf 1809,05 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es 0,39 Prozent nach oben.

In Italien war die Stimmung in der Industrie im Dezember besser als gedacht, wie der Einkaufsmanagerindex zeigte. Zunächst hatte die Nachricht, dass sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Dezember etwas stärker als von Experten erwartet eingetrübt hatte, für Belastung am Markt gesorgt.

Die Titel des Energiekonzerns RWE verteuerten sich nach einem Interview von Unternehmenschef Rolf Schmitz um 2,33 Prozent. Schmitz zufolge steht RWE dank des Börsengangs der Ökostrom-Tochter Innogy finanziell gut da. Wegen dieser Erlöse könne RWE seinen Beitrag zum Atomfonds von geschätzt 6,8 Milliarden Euro auf einen Schlag leisten. Ein Händler wertete das als Zeichen der Stärke und damit als positiv für die Aktien.

Der Energiekonzern Eon wiederum will zahlreiche Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen. Das sagte Konzernchef Johannes Teyssen in einem Zeitungsinterview. Eon-Papiere stiegen zuletzt um 1,75 Prozent.

Lanxess-Anteilsscheine waren mit einem Plus von 2,44 Prozent gefragtester Wert im MDax. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte das Kursziel für die Papiere des Chemiekonzerns erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

dpa