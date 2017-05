Dax nur knapp im Plus

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Der lustlose Handel hat sich am deutschen Aktienmarkt noch fortgesetzt. Der Dax schwankte den Morgen über um seinen Schlusskurs vom Vortag: Zuletzt stand er wieder knapp mit 0,12 Prozent im Plus bei 12 613,50 Punkten.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Die Mai-Bilanz für den deutschen Leitindex bleibt mit einem zwischenzeitlich erreichten Rekordhoch von 12 841 Punkten und einem Zuwachs von aktuell 1,35 Prozent positiv.

Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank sprach von einer "stabilen Seitenlage" des Dax, der sich nun schon zwei Wochen lang in einem engen Rahmen von lediglich 150 Punkten bewegt. Auch die anderen deutschen Indizes kamen am Mittwoch kaum vom Fleck: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab zuletzt knapp um 0,05 Prozent auf 25 216,15 Punkte nach, während der TecDax hauchdünn mit 0,02 Prozent im Plus lag bei 2284,85 Punkten. Auf europäischer Bühne stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 3562,47 Punkten kaum verändert.

Auf Unternehmensseite sorgte ein Nachzügler der Berichtssaison für Gesprächsstoff: Metro berichtete vom zweiten Quartal. Börsianer taten sich zunächst schwer mit der Einordnung von fortgeführten und nicht fortgeführten Bereichen, weil der Handelskonzern kurz vor der Aufspaltung steht. Letztlich setzte sich aber ein operativer Verlust in der Unterhaltungselektroniksparte in den Köpfen der Anleger negativ durch. Die Aktien gaben zuletzt um 2 Prozent nach.

Für Aufsehen sorgten ansonsten noch ein angekündigter Börsengang von der Restaurantkette Vapiano. Die Notierung werde voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Es sollen neue Aktien im Volumen von 85 Millionen Euro ausgegeben werden. Zudem wollen sich die Alteigentümer von Anteilen in bislang unbekannter Höhe trennen.

