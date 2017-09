Dax pendelt um 12 600 Punkte

FRANKFURT/MAIN - Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hält auch zu Beginn der neuen Börsenwoche an: Der deutsche Leitindex Dax übersprang im frühen Handel kurz die psychologisch wichtige Marke von 12 600 Zählern.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Zuletzt stand er noch 0,59 Prozent höher bei 12 592,29 Punkten. Seit Anfang September hat das Börsenbarometer inzwischen mehr als 500 Punkte zulegen können.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, kletterte zuletzt um 0,54 Prozent auf 25 399,89 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,55 Prozent auf 2381,19 Zähler aufwärts. Auch in Europa stand die Börsenampel auf Grün: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,50 Prozent auf 3533,08 Punkte zu.

Die neue Börsenwoche steht neben der Bundestagswahl am kommenden Wochenende zunächst ganz im Zeichen der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Hier beschäftigt vor allem die Frage, ob die Obersten Währungshüter auf Kurs zu einer weiteren Leitzinserhöhung in diesem Jahr bleiben. An den Märkten hält derzeit nur noch eine Minderheit eine baldige erneute Straffung der Geldpolitik für wahrscheinlich. Sollte die Fed allerdings das Gegenteil signalisieren, könnte es zu heftigen Ausschlägen an den Finanzmärkten kommen.

Im Fokus stehen am Montagvormittag zunächst die Verbraucherpreise aus der Eurozone sowie am Nachmittag Immobilienmarktdaten aus den USA.

Im Dax gab es am Morgen nur Gewinner. Es führten die Papiere des Autobauers Volkswagen, die mit einem Aufschlag von mehr als eineinhalb Prozent an ihren zu Monatsanfang gestarteten Aufwärtstrend anknüpften.

Südzucker-Anteile profitierten an der MDax-Spitze mit einem Aufschlag von mehr als eineinhalb Prozent von der Hoffnung auf steigende Exporte, die Vorstandschef Wolfgang Heer in einem Interview mit "Börse Online" in Aussicht gestellt hatte.

Im TecDax gehörten Morphosys-Papiere mit einem Aufschlag von fast 2 Prozent zu den Favoriten. Zooplus-Aktien stachen im SDax mit einem Abschlag von nahezu fünfeinhalb Prozent heraus. Nach der Gewinnwarnung vor dem Wochenende folgten die Anleger nun einer frischen Verkaufsempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux. Branchenexperte Nikolas Mauder äußerte Zweifel an der Qualität des Wachstums des Onlinehändlers für Haustierbedarf.

Zudem deutete sich erneut ein Tag der Rekorde an: Die Anteilsscheine der Deutschen Post markierten bei 36,58 Euro den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Die Papiere von United Internet schafften eine neue Bestmarke bei 52,81 Euro.

Rational-Papiere erklommen einen neuen Spitzenkurs bei 564 Euro. Die Aktien des Großküchenausstatters sind mit Wirkung zum Montag aus dem MDax in den SDax abgestiegen.

Daneben wurden noch zahlreiche weitere Änderungen wirksam: Frisch im MDax sind die Immobilien-Gesellschaft Grand City Properties und die Metro, der Lebensmittel-Teil des aufgespaltenen Handelskonzerns.

Neuzugänge im SDax sind neben Rational der aus dem MDax abgestiegene Industriedienstleister Bilfinger sowie die Immobiliengesellschaft Aroundtown Property und der Essens-Lieferdienst Delivery Hero.

