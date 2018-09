Dax pendelt weiter um 12 000 Punkte

vor 33 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt haben die Notierungen am Mittwoch leicht angezogen. Mit Rückenwind von der Wall Street stieg der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,26 Prozent auf 12.001,14 Punkte.

Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. © Boris Roessler (dpa)



Die hiesigen Märkte seien derzeit zwischen den Kursgewinnen in den USA und den Verlusten in Asien gefangen, erläuterte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gegen eine deutliche Erholung spricht Experten zufolge vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg kurz nach dem Handelsbeginn um 0,35 Prozent auf 26 440,53 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,31 Prozent auf 2904,20 Punkte vor. Für den Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 ging es leicht um 0,09 Prozent auf 3314,53 Punkte nach oben.

dpa