Dax reagiert positiv auf US-Konjunkturdaten

vor 45 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat am Nachmittag auf jüngste US-Konjunkturdaten leicht positiv reagiert. Für den deutschen Leitindex ging es zuletzt um 0,48 Prozent auf 12.296,11 Punkte bergauf.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Allerdings hatte er am Vormittag mit in der Spitze 12.349 Punkten noch höher gestanden. Am New Yorker Aktienmarkt zeichnete sich eine freundliche Eröffnung ab.

Ungeachtet der aktuellen Kursgewinne im Dax bleiben Anleger aber angespannt. Grund sind die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen, die jüngsten Personalwechsel im Weißen Haus und der große Verfall an den Terminbörsen am Freitag.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte mit plus 0,02 Prozent auf 25 687,80 Punkten nur wenig verändert. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,40 Prozent auf 2689,70 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent.

Die Lufthansa flog im Pleitejahr von Air Berlin den höchsten Gewinn ihrer Geschichte ein. Die Dividende wurde angehoben. Die Papiere gewannen nach anfänglichen starken Schwankungen zuletzt 1,8 Prozent. Die Aktien von Munich Re verteuerten sich um 1,5 Prozent. Der Konzern will den Gewinn in den kommenden Jahren dank des Umbaus bei der Erstversicherungstochter und einem wieder besseren Geschäft in der Rückversicherung kräftig steigern.

An die SDax-Spitze setzten sich die Anteile der SGL Group mit einem Plus von mehr als 8 Prozent auf 12,97 Euro. Tags zuvor waren sie nach Geschäftszahlen bereits auf 12,48 Euro gestiegen, bevor die Gewinne letztlich deutlich zusammengeschmolzen waren.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,41 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 139,88 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 158,09 Punkte zu. Der Euro wurde zuletzt mit 1,2341 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2369 (Dienstag: 1,2378) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8085 (0,8079) Euro.

dpa