Dax ringt um Stabilisierung

vor 24 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax kämpft ringt um Stabilisierung. Nachdem der deutsche Leitindex seine Gewinne zwischenzeitlich abgeben musste, drehte er wieder ins Plus.

Die Anzeigetafel mit dem Kursverlauf spiegelt sich im Handelssaal der Frankfurter Börse im Schriftzug "DAX". Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Am Nachmittag stand er 0,29 Prozent im Plus bei 12.420,97 Punkten. Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einem "harten Ringen zwischen Bullen und Bären".

Noch sei nicht entschieden, ob die Optimisten oder die Pessimisten die Oberhand gewännen. In der vergangenen Woche hatte der Dax noch insgesamt knapp 3 Prozent gewonnen und so einen Teil des vorherigen Kursrutsches wieder aufgeholt. Am Montag war es aber wieder um gut ein halbes Prozent nach unten gegangen.

Als Stütze erwies sich immerhin der schwächelnde Eurokurs, der die Produkte deutscher Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt.

Besser als der Dax hielten sich die anderen deutschen Aktienindizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,57 Prozent auf 26 201,31 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,65 Prozent auf 2580,12 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,33 Prozent auf 3419,00 Zähler vor.

Im Fokus der Anleger standen einige Unternehmenszahlen. HeidelbergCement-Aktien gehörten mit plus 1,10 Prozent zu den Favoriten der Anleger im Dax.

Spekulationen um das Digitalgeschäft trieben die zuletzt schon erholten Aktien von ProSiebenSat.1 derweil nur zeitweise an - zuletzt verloren sie 0,13 Prozent. Einem Bericht zufolge führt der Medienkonzern exklusive Gespräche mit dem Finanzinvestor General Atlantic über den Verkauf eines Minderheitsanteils.

An der MDax-Spitze ging es für Covestro um 3,22 Prozent hoch. Der Spezialchemiekonzern schaffte im vergangenen Jahr einen Gewinnsprung und überraschte die Anleger positiv.

Dagegen büßten Steinhoff-Titel 2,52 Prozent ein, nachdem der angeschlagene Möbelkonzern einen weiteren Nackenschlag hatte hinnehmen müssen. Ein Gericht in Amsterdam entschied am Montagabend, dass das Unternehmen seine Bilanzen für 2016 korrigieren muss.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,51 Prozent am Vortag auf 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 138,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 158,36 Punkte. Der Euro sank am Nachmittag auf 1,2337 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2410 (Freitag: 1,2464) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8058 (0,8023) Euro.

dpa