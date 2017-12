Dax rutscht ins Minus

FRANKFURT/MAIN - Der Dax ist nach Anfangsgewinnen klar ins Minus gerutscht. "Nach der gestrigen Rally gönnt sich der Markt eine Verschnaufpause", kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



"Auch die Wall Street musste gestern nach anfänglicher Euphorie über die vom US-Senat verabschiedete Steuerreform einen kleinen Rückschlag wegstecken."

Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,43 Prozent tiefer bei 13 002,30 Punkten. Damit blieb er im Bereich zwischen 12 800 und 13 200 Punkten hängen, der ihm seit Wochen die Handelsspanne vorgibt. Zu Wochenbeginn hatte der Dax dank Fortschritten bei der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump den Kursrückschlag vom Freitag mehr als wettgemacht. Nun fehlten ihm aber Impulse für weitere Gewinne.

Nicht besser erging es am Dienstag den deutschen Nebenwerte-Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,30 Prozent auf 26 853,50 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax angesichts negativer Vorgaben aus den USA sogar 1,08 Prozent auf 2463,51 Punkte einbüßte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,47 Prozent auf 3559,41 Punkte.

An den US-Börsen erreichten die Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Montag zwar weitere Rekordstände, konnten diese aber nicht halten. Zudem ging es an der Technologiebörse Nasdaq deutlich bergab, was Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK als Warnsignal auch für die europäischen Anleger bezeichnete. An den asiatischen Handelsplätzen überwogen die roten Vorzeichen.

