Dax schließt etwas höher

FRANKFURT/MAIN - Der Dax ist am Donnerstag einmal mehr nicht groß auf Touren gekommen. Wie schon an den vergangenen Tagen schwankte der deutsche Leitindex in engem Rahmen zwischen Gewinnen und Verlusten.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung.



Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler (dpa)



Letztlich behauptete sich das Kursbarometer mit 0,34 Prozent auf 12.676,11 Punkte über der Gewinnschwelle. Etwas mehr Dynamik zeigten die Indizes der Nebenwerte. So gewann der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen 0,71 Prozent auf 26.984,33 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax legte ebenfalls um 0,71 Prozent auf 2947,86 Punkte zu.

