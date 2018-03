Dax schwach - Henkel-Aussagen zum Jahresstart enttäuschen

vor 33 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat seiner jüngsten Erholung Tribut gezollt. Nach moderaten Anfangsverlusten ging es für den deutschen Leitindex schnell weiter bergab.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Gegen Mittag stand ein Minus von 0,94 Prozent auf 12.273,59 Punkte zu Buche. Einziger Dax-Gewinner war die Aktie des Rückversicherers Munich Re, die von einem positiven Analystenkommentar profitierte.

Besser als der Dax hielten sich die anderen Indizes: Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit plus 0,04 Prozent bei 25.637,43 Punkten kaum von der Stelle kam, stieg der Technologiewerte-Index TecDax um 0,14 Prozent auf 2683,53 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,63 Prozent auf 3415,71 Punkte.

Am Dax-Ende stachen die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Minus von gut 4 Prozent negativ heraus. Die Anleger reagierten enttäuscht auf angekündigte Umsatzrückgänge bei Wasch- und Reinigungsmitteln sowie mit Kosmetikprodukten, welche Henkel mit Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft begründete.

Dagegen zogen die Papiere von Spitzenreiter Munich Re um 0,26 Prozent an. Die US-Bank JPMorgan empfiehlt die Aktie des weltweit größten Rückversicherers nun zum Kauf.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Talanx mit plus dreieinhalb Prozent der Favorit der Anleger. Der Versicherungskonzern will seine Dividende für das vergangene Jahr deutlicher anheben als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Im Blick standen zudem die Index-Änderungen der Deutschen Börse. So ist nun der Kunststoff-Konzern Covestro in den Dax aufgerückt, während ProSiebenSat.1 in den MDax abstieg. Während das Covestro-Papier über ein halbes Prozent verlor, gab die ProSieben-Aktie um 0,33 Prozent nach.

dpa