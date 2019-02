Dax schwächelt nach Vortagesrally

FRANKFURT/MAIN - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte nach der Rally am Vortag erst einmal zurückgehalten.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Getrübt wurde das Bild am Mittwoch von schwachen Konjunktursignalen und negativ aufgenommenen Zahlen des Autobauers Daimler. Der Dax fiel am Ende um 0,38 Prozent auf 11.324,72 Punkte. Börsianer sprachen von ersten Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag den höchsten Stand seit zwei Monaten erklommen hatte.

Den größten individuellen Beitrag zu den Dax-Verlusten leistete die schwache Daimler-Aktie, weil der Stuttgarter Autobauer den Markt mit seinen Zahlen und der angekündigten Dividende enttäuschte. Für deutsche Aktien nicht gerade förderlich waren auch schwache Auftragsdaten aus der deutschen Industrie. So fehlte es dem Leitindex auf dem Weg nach oben an Rückenwind.

Andere deutsche Indizes, in denen Daimler nicht enthalten sind, hoben sich positiv von ihrem großen Indexbruder ab. Der MDax behauptete sich am Mittwoch bei 24.115,05 Punkten mit 0,05 Prozent im Plus, während der SDax sogar einen Zugewinn von 0,69 Prozent einfuhr.

dpa