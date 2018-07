Dax setzt Erholung mit moderaten Gewinnen fort

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat den Handel am Montag mit moderaten Gewinnen beendet. Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA sorgten ebenso wenig für Impulse wie das erste Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands und der USA.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler (dpa)



Ein positives Ausrufezeichen setzte die Deutsche Bank mit ihren Eckdaten für das zweite Quartal. Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex 0,16 Prozent im Plus bei 12.561,02 Punkten. Damit knüpfte er an seinen jüngsten, vorsichtigen Erholungstrend an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,26 Prozent auf 26.481,63 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,64 Prozent auf 2841,87 Zähler nach oben.

Der EuroStoxx 50 schloss hingegen 0,16 Prozent tiefer bei 3449,08 Punkten. In Paris und London verabschiedeten sich die nationalen Indizes ebenfalls mit Verlusten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zum europäischen Börsenschluss kaum von der Stelle.

An der Dax-Spitze schnellten die Anteilsscheine der Deutschen Bank um über sieben Prozent in die Höhe. Sie schafften damit wieder den Sprung über die Marke von 10 Euro. Ein Börsianer sah sowohl die veröffentlichen Gewinnkennziffern als auch die vermeldete Kernkapitalquote deutlich über den Erwartungen.

Ein deutlich verbessertes Quartalsergebnis diente als ein Hoffnungsschimmer für die leidgeplagten Aktionäre von Dialog Semiconductor: Die Papiere des Chipkonzerns gewannen als einer der besten TecDax-Titel fast fünf Prozent.

Unangefochtener Spitzenreiter im Kleinwerteindex SDax waren die Papiere von VTG: Sie sprangen um mehr als zwölf Prozent auf 54 Euro hoch. Der Infrastrukturfonds Warwick der Investmentbank Morgan Stanley will den Schienenlogistiker und Waggonvermieter komplett übernehmen und bietet je VTG-Aktie 53 Euro in bar. Das VTG-Management hält die Offerte allerdings für zu niedrig.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Freitag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,17 Prozent auf 162,67 Punkte nach. Der Euro stieg zuletzt auf 1,1711 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1720 Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,8532 Euro gekostet.

