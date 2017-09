Dax steigt etwas - stärkerer Euro begrenzt Gewinne

FRANKFURT/MAIN - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben nochmals leicht zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 12 679,80 Punkte.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Allerdings hat der Rückenwind vom zuletzt deutlich schwächeren Euro etwas nachgelassen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich am Morgen von ihrem Tiefkurs bei 1,1721 US-Dollar. Somit hielten sich auch die Gewinne am Aktienmarkt in engen Grenzen.

Am Mittwoch war der Dax um 0,41 Prozent auf 12 657,41 Punkte gestiegen. Damit legte der Index seit dem Zwischentief Ende August knapp sieben Prozent zu und das im Juni erreichte Rekordhoch von 12 951,54 Punkte kommt wieder in erreichbare Nähe - aktuell sind es nur noch etwas mehr als zwei Prozent bis zu diesem Wert.

Für den CMC-Markets-Experten Jochen Stanzl ist vor allem der Widerstand bei 12 670 Punkten entscheidend. Sollte der Dax diesen Wert knacken, könne es sehr schnell in Richtung 13 000 Punkte gehen. Getragen von einem weiter fallenden Euro habe sich der Dax an dieser Marke positioniert und stehe in den Startlöchern für eine mögliche Herbstrally.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, fiel um 0,07 Prozent auf 25 697,80 Punkte minimal. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,24 Prozent auf 2406,79 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,11 Prozent auf 3558,93 Punkte.

Dank anziehender Zinsen haben Bank-Aktien die Gewinne vom Vortag ausgebaut. Deutsche Bank führten den Dax an mit einem Plus von 2,6 Prozent, gefolgt von Commerzbank mit plus 1,4 Prozent. Als kursstützend werten Börsianer den Anstieg der Renditen an den Kapitalmärkten, gerade in den USA. Damit verbessern sich die Ertragsaussichten der Banken im Geschäft mit Anleihen und Krediten.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte zuletzt mit 2,36 Prozent den höchsten Stand seit Mitte Juli. Grund hierfür ist Beobachtern zufolge auch die Aussicht auf Steuersenkungen in den USA, mit denen die Verschuldung zunehmen dürfte. "Ein starker Anstieg der US-Verschuldung mit entsprechendem Angebot an US-Treasuries wäre die Folge", schrieb Rentenanalyst Dirk Gojny von der National-Bank.

Die Startup-Schmiede Rocket Internet hat einen Anteil von 13 Prozent an Delivery Hero für 600 Millionen Euro an die Medien- und Internetgruppe Naspers verkauft. Der Anteil von Rocket Internet an der Online-Bestellplattform für Essen halbiert sich damit auf 13 Prozent. Papiere von Rocket Internet zogen um fast 6 Prozent an und die von Delivery Hero um 0,9 Prozent.

Aktien von Merck verlieren 0,7 Prozent. Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern lädt am Donnerstag Investoren zu einem Treffen.

Der Kurs des Motorenbauers Deutz gewinnt 2,4 Prozent. Das Unternehmen steigt mit der Übernahme der Münchener Torqeedo GmbH in die Elektrifizierung von Antrieben ein.

