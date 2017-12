Dax steuert auf deutliches Wochenplus zu

vor 9 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat zum Auftakt weiter zugelegt und steuert auf eine positive Wochenbilanz zu. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,77 Prozent auf 13.145,59 Punkte.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Damit knüpfte er an die Vortagsgewinne an und näherte sich dem oberen Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen zwischen 12.800 und 13.200 Punkten. Auf Wochensicht winkt ihm ein Plus von über 2 Prozent.

Als Kursstützen erwiesen sich freundliche Vorgaben aus Übersee und der weiter abbröckelnde Eurokurs, der die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb des Währungsraums erleichtert.

Den ersten Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) werteten Experten der BayernLB indes kritisch: "Es bleiben viele Fragezeichen", heißt es in einer ersten Einschätzung. Später könnte noch der mit Spannung erwartete, monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA dem Dax Impulse geben.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitagmorgen dank des neuerlichen Kursrutsches bei Steinhoff lediglich um 0,22 Prozent auf 16.191,00 Zähler hoch, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,65 Prozent auf 2504,25 Punkte gewann. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,61 Prozent auf 3594,86 Punkte zu Buche.

dpa