Dax vor Fed-Entscheid leicht im Minus

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - In Erwartung der nächsten US-Zinserhöhung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht aus der Deckung gewagt.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Nach seinen Kursgewinnen vom Vortag gab der Dax an Nachmittag um 0,21 Prozent auf 13 155,56 Punkte nach. Wenn am Abend die Entscheidung der Fed kommt, gilt eine Erhöhung des Leitzinses um weitere 0,25 Prozentpunkte schon als weitgehend eingepreist. Anleger zogen es nun vor, erst einmal abzuwarten.

Auch die meisten Indexkollegen des Dax tendierten vor diesem Hintergrund leichter. Nur der Technologiewerte-Index TecDax schaffte zuletzt ein Plus von 0,36 Prozent auf 2526,43 Punkte. Der MDax jedoch gab um 0,43 Prozent auf 26 170,43 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 entfernte sich mit Abgaben von 0,27 Prozent wieder von der Marke von 3600 Punkten.

Im Dax nahmen Versorger die hintersten Ränge ein. RWE-Aktien rutschten am Nachmittag um etwa 9 Prozent ab. Belastend wirkte sich hier eine Gewinnwarnung bei der Ökostrom-Tochter Innogy aus, deren Papiere im MDax in ähnlichem Maße einbrachen. Das Umfeld in der Branche war europaweit schwach. Eon-Papiere waren im Dax mit rund 4 Prozent Minus der zweitgrößte Verlierer.

Lufthansa-Aktien zeigten sich am Nachmittag sprunghaft, als die Nachricht die Runde machte, dass die Fluggesellschaft ihr Angebot zur Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki zurückgezogen hat. Als Grund dafür wurde die ablehnende Haltung der EU-Kommission aus wettbewerbsrechtlichen Gründen aufgeführt. Die Papiere tauchten kurz ins Minus ab, standen letztlich aber wieder mit einem halben Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 141,46 Punkte. Der Bund-Future gab knapp um 0,07 Prozent auf 163,24 Punkte nach. Der Euro lag mit 1,1756 US-Dollar etwas unter dem Referenzkurs vom Vortag. Diesen hatte die EZB am Dienstag auf 1,1766 US-Dollar festgesetzt.

dpa