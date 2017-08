Dax weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat an seine Vortages-Erholung angeknüpft und sich damit problemlos über der Marke von 12 000 Punkten gehalten.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Mit einem Plus von 0,68 Prozent stand der deutsche Leitindex am Nachmittag bei 12 083,74 Punkten, nachdem es in der Spitze bis auf 12 100 Zähler nach oben gegangen war. Für den zu Ende gehenden August deutet sich aber ein moderates Monatsminus an.

Für den MDax, den Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es am Donnerstag um 0,70 Prozent auf 24 704,03 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann sogar 1,48 Prozent auf 2293,07 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,79 Prozent zu Buche.

Im Fokus hierzulande stand die Einzelhandelsbranche mit Geschäftszahlen von Metro, Ceconomy, Fielmann und Steinhoff. Die Papiere des Lebensmittelhändlers Metro sackten um 1,8 Prozent ab. Die Zahlen kamen eigentlich ganz gut an, aber ein enttäuschender Halbjahresbericht vom französischen Konkurrenten Carrefour mit sehr zurückhaltenden Aussagen zur weiteren Entwicklung zog die Metro-Anteile mit nach unten.

Die Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy legten indes um 2,8 Prozent zu. Beide Unternehmen - Metro mit dem Lebensmittel- und Ceconomy mit dem Elektronikgeschäft - waren aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervorgegangen, dessen Namen der Lebensmittelhändler nun fortführt. Ceconomy konnte im dritten Geschäftsquartal dank eines guten Onlinegeschäfts den Umsatz steigern und den operativen Verlust eindämmen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Vortag auf 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,06 Prozent auf 141,85 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,02 Prozent auf 165,015 Punkte.

dpa