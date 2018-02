Deniz Yücel ist in Berlin eingetroffen

vor 4 Stunden

BERLIN - Deniz Yücel ist wieder in Deutschland. Wenige Stunden nach seiner Freilassung aus türkischer Haft landete der "Welt"-Journalist am Freitagabend an Bord einer Chartermaschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel.

Die Maschine mit dem aus der Haft entlassenen «Welt»-Journalisten Deniz Yücel landet auf dem Flughafen Tegel. © Ralf Hirschberger (dpa)



Der 44-Jährige hatte mehr als ein Jahr ohne Anklage in der Nähe von Istanbul in Untersuchungshaft gesessen.

Der aus der Haft entlassene «Welt»-Journalist Deniz Yücel (2.v.r) besteigt mit einer Gruppe von Begleitern auf dem Flughafen eine Maschine. Er hat die Türkei verlassen. © Ahmed Deeb (dpa)



Am Freitag nun nahm ein Istanbuler Gericht die Anklage wegen "Propaganda für eine Terrororganisation" und "Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit" an. Dafür drohen Yücel zwischen vier und 18 Jahre Haft. Gleichzeitig verfügte das Gericht aber Yücels Entlassung aus der Haft, ohne eine Ausreisesperre zu verhängen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und reagierten erleichtert.

Freunde und Kollegen des «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel fahren in einem Autokorso durch Berlin. © Paul Zinken/dpa



Yücels Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel schloss den 44-Jährigen noch am Gefängnistor in ihre Arme. Auf Twitter schrieb sie: "Endlich!!! Endlich!!! Endlich!!! Deniz ist frei!" Die beiden hatten im April 2017 im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul geheiratet. Am Freitagabend flogen sie gemeinsam von Istanbul aus nach Deutschland.

Zum ersten Mal seit 367 Tagen nicht hinter Gittern. Deniz Yücel nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis. © Can Erok/DHA-Depo Photos (dpa)



. "Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder, wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Auf die Frage, ob jetzt wieder alles gut sei im Verhältnis zur Türkei, antwortete der Außenminister: "Ich hab ja gerade gesagt, dass das der Anfang einer Arbeit ist und nicht das Ende."

Deniz Yücel kommt nach einem Jahr Haft im Gefängnis von Silivri frei. © Emrah Gurel (dpa)



Auch Yücels Arbeitgeber atmete auf: "Ein Jahr lang haben wir jeden Tag "Free Deniz" geschrieben, gelesen, gesagt. Heute können wir sagen: "Deniz is free"", sagte Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner in Berlin.

Türkische Soldaten stehen vor dem Gefängniskomplex, in dem Deniz Yücel mehr als ein Jahr inhaftiert war. © Emrah Gurel (dpa)



Der Fall Yücel war zuletzt der größte, aber nicht einzige Streitpunkt im Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Der Journalist hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Justiz gestellt und war kurz darauf wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden.

«Welt»-Korrespondent Deniz Yücel saß seit mehr als einem Jahr ohne Anklage im Gefängnis. © Karlheinz Schindler/Archiv (dpa)



Gabriel dankte ausdrücklich Merkel und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Merkel sagte mit Blick auf Yücel: "Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten." Bundespräsident Steinmeier äußerte die Hoffnung, dass die Freilassung "Bedingungen schafft, die zu einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen führen".

Außenminister Sigmar Gabriel äußert sich im Newsroom der Zeitung «Die Welt» zur Freilassung von Deniz Yücel. © Kay Nietfeld (dpa)



Gabriel sagte, auch der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) habe geholfen, "Türen aufzumachen in Istanbul". Schröder sei zweimal dort gewesen. Gabriel selbst bat nach Informationen des Rechercheverbunds von NDR, WDR und "SZ" unter anderem während eines Treffens mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Rom Anfang Februar um die Freilassung Yücels. Andernfalls bleibe das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei schwer belastet. Erdogan hatte in der italienischen Hauptstadt den Papst getroffen.

Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner war bereits im Oktober 2017 aus türkischer Haft freigelassen worden. © Emrah Gurel/AP (dpa)



Eine Woche danach traf sich Gabriel dem Bericht zufolge auf Bitten der Türkei in Istanbul erneut mit Erdogan, um Einzelheiten des Falls zu besprechen. Teil der im Geheimen geführten Verhandlungen sei auch ein Treffen Schröders mit Erdogan im Januar gewesen. Bislang war die Reise vor allem mit der Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in Verbindung gebracht worden.

Der Gefängniskomplex Silivri in der Nähe von Istanbul: Hier saß Deniz Yücel ein. © Ministry of Justice (dpa)



Steudtner war im vergangenen Oktober am ersten Tag seines Prozesses aus der Untersuchungshaft entlassen worden - ohne dass eine Ausreisesperre verhängt wurde. Steudtner konnte die Türkei am Tag darauf verlassen. Auch das Verfahren gegen ihn läuft weiter.

Einen Tag vor der überraschenden Yücel-Freilassung: Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim im Bundeskanzleramt. © Bernd von Jutrczenka (dpa)



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sitzen noch fünf Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Ihre Namen werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt. Die Bundesregierung fordert ihre Freilassung.

Seit Wochen immer wieder im Gespräch über den Fall Yücel: Außenminister Gabriel und sein türkischer Amtskollege Cavusoglu. © Swen Pförtner (dpa)



Aus türkischen Behördenkreisen hieß es, die Freilassung Yücels sei "vollständig nach rechtsstaatlichen Prinzipien" erfolgt. Gerichte können in der Türkei zu Beginn eines Verfahrens oder auch davor die Freilassung von Verdächtigen aus der Untersuchungshaft verfügen.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, die Beziehungen zu Deutschland seien auf dem Wege der Besserung. "Es scheint, dass heute einige Probleme in den deutsch-türkischen Beziehungen der letzten Zeit gelöst wurden", zitierte ihn die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach den Worten des türkischen Journalisten Can Dündar sind in der Türkei immer noch mehr als 100 Journalisten hinter Gittern. Am Tag der Haftentlassung Yücels wurden drei prominente türkische Journalisten wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu lebenslanger Haft verurteilt. Der frühere Chefredakteur der inzwischen geschlossenen Zeitung "Taraf", Ahmet Altan, sowie sein Bruder, der Ökonomieprofessor und Autor Mehmet Altan, und die Journalistin Nazli Ilicak wurden gemeinsam mit drei anderen "Taraf"-Mitarbeitern verurteilt, wie Anadolu meldete.

dpa