Depeche Mode spielen in Leipzig: 70 000 Fans erwartet

vor 30 Minuten

LEIPZIG - Die britische Band Depeche Mode spielt am Samstag in Leipzig das erste Konzert in Deutschland im Rahmen ihrer "Global Spirit"-Tour.

«Depeche Mode» sind zurück: Auf Leipzig folgen Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen. © Soeren Stache (dpa)



«Depeche Mode» sind zurück: Auf Leipzig folgen Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen. Foto: Soeren Stache (dpa)



Zu der Open-Air-Veranstaltung auf der Festwiese vor dem Stadion werden 70 000 Fans erwartet. Das Konzert ist nach Angaben der Veranstalter aufverkauft.

Weitere Deutschland-Auftritte sind in Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen geplant. Besucher müssen sich auf verschärfte Sicherheitskontrollen einstellen. Es werden Metalldetektoren eingesetzt, größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mitgebracht werden.

dpa