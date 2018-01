Deutsche Handballer scheitern bei EM in Kroatien

vor 2 Stunden

VARAZDIN - Die deutschen Handballer sind bei der Europameisterschaft in Kroatien vorzeitig ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor am Mittwoch das entscheidende Hauptrunden-Spiel gegen Spanien in Varazdin mit 27:31 (13:14) und verpasste dadurch den Einzug ins Halbfinale.

dpa