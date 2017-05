Deutsche in Kabul getötet

vor 17 Minuten

KABUL - Eine Deutsche ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden. Das sagte der Sprecher das afghanischen Innenministeriums, Nadschib Danisch, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Soldat sperrt in Kabul den Schauplatz eines Anschlags ab. Nun wurde in der afghanischen Hauptstadt eine Deutsche getötet. © Jawad Jalali/Archiv (dpa)



Ein Soldat sperrt in Kabul den Schauplatz eines Anschlags ab. Nun wurde in der afghanischen Hauptstadt eine Deutsche getötet. Foto: Jawad Jalali/Archiv (dpa)



Zuvor hatte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums mitgeteilt, eine Ausländerin sei getötet worden. Die Frau sei vor ihrer Unterkunft im siebten Polizeidistrikt der Stadt angegriffen worden. Ein Wachmann sei getötet, ein weiterer Ausländer entführt worden.

Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Maßnahmen zuletzt weiter verstärkt. So hatte die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation GIZ im Mai erklärt, ihre Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul aufzugeben. Sie zog in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand.

dpa