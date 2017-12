Deutsche Mannschaft bei Fußball-WM gegen Schweden

vor 1 Stunde

MOSKAU - Schweden ist der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als zweiter Gruppengegner zugelost worden. Die Partie findet am 23. Juni in Sotschi statt. Zuvor war bereits Mexiko am Freitag in Moskau in die deutsche Gruppe F gelost worden.

dpa