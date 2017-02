Deutschen Tennis-Damen drohen Abstiegs-Playoffs

LAHAINA - Die deutschen Tennis-Damen stehen im Fed Cup vor dem Erstrunden-Aus. Beim Gastspiel auf Hawaii liegt die Mannschaft von Bundestrainerin Barbara Rittner gegen die USA mit 0:2 zurück.

Julia Görges konte ihr Match gegen Coco Vandeweghe nicht zu Ende spielen. © Matthew Thayer (dpa)



Damit droht dem Team wie schon im vergangenen Jahr eine Relegationspartie gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen.

Andrea Petkovic konnte ihr Fed-Cup-Einzel auf Hawaii nicht gewinnen. © Matthew Thayer (dpa)



Julia Görges konnte in Lahaina wegen einer Knieverletzung die am Vortag beim Stand von 3:6, 1:3 wegen Regens abgebrochene Partie gegen Coco Vandeweghe nicht zu Ende spielen. «Wir können hier jetzt kein MRT machen, aber sie hat sich das Knie im Runterfallen verdreht», sagte Rittner und vermutete eine Verletzung am Innenband oder am Meniskus. «Sie ist nicht nur hingefallen», hatte Rittner bereits am Samstag unmittelbar nach dem Wetterabbruch gesagt.

Andrea Petkovic hatte zuvor gegen Alison Riske 6:7 (10:12), 2:6 verloren. Um doch noch das Halbfinale gegen Tschechien zu erreichen, mussten die Deutschen beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen. Für 10.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) war das Match zwischen Petkovic und Vandeweghe angesetzt. Als Ersatz für Görges stand Fed-Cup-Debütantin Carina Witthöft bereit.

Da die vierte deutsche Spielerin Laura Siegemund unter der Woche wegen einer Blessur am rechten Schlagarm nicht richtig trainieren konnte, waren für das Doppel Petkovic und Witthöft vorgesehen.

Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Damen in der ersten Runde gegen die Schweiz verloren, sich durch einen Sieg in den Playoffs in Rumänien aber den Verbleib in der Weltgruppe der besten acht Nationen gesichert. Der Gegner für eine mögliche Relegationspartie am 22./23. April wird in der kommenden Woche ausgelost. Im Halbfinale stehen n eben Titelverteidiger Tschechien noch die Schweiz und Weißrussland.

Schon vor der erwarteten Görges-Absage hatte Petkovic ihre Aussagen vom Vortag nach dem peinlichen Nationalhymnen-Zwischenfall mit der ersten Strophe des Deutschlandliedes relativiert. «Das Ganze passierte unmittelbar vor meinem Match. Wir waren vor allem überrumpelt&fassungslos und wussten nicht, wie wir reagieren sollten», schrieb die 29 Jahre alte Darmstädterin am Sonntag.

Der Solist auf dem Center Court hatte bei der Nationalhymne die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen, die mit den Worten «Deutschland, Deutschland über alles» beginnt. «Das ist mit Abstand das Schlimmste, was mir jemals passiert ist in meinem Leben», hatte Petkovic unmittelbar nach ihrer Niederlage gegen Riske gesagt. «Mit Abstand und etwas mehr Rationalität» erläuterte Petkovic später: «Es ist nicht das Schlimmste, das mir im Leben je passiert ist. Aber es ist das Schlimmste, das mir in meinem Fed Cup Leben passiert ist.»

