Deutscher holt Trophäe bei Bart-WM in Texas

vor 51 Minuten

AUSTIN - Bei der Weltmeisterschaft der Bartträger in Austin (US-Bundesstaat Texas) hat sich ein Deutscher gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt.

Wolfgang Schneider (r) hat sich wieder einmal in der Kategorie «Natural Moustache» durchgesetzt. © Nick Wagner/Austin American-Statesman (dpa)



In der Kategorie "Natural Moustache" siegte Wolfgang Schneider aus Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) in Baden-Württemberg mit seinem klassisch gestylten Schnauzer. Nach Mitteilung der Veranstalter am Samstag war es bereits sein sechster Sieg in dieser Kategorie.

Lauter exzentrische Backenbärte. © Brian Cahn/ZUMA Wire (dpa)



Schneider zählt zu den ersten Preisträgern der dreitägigen Veranstaltung, zu der Hunderte Bartträger aus aller Welt angereist sind. Sie konkurrieren in zahlreichen Disziplinen - zum Beispiel "Ungarischer Schnurrbart", "Freistil Vollbart" oder "Kinn- und Backenbart Musketier". Bart-Experten bewerteten die haarigen Kunstwerke.

Der Deutsche Wolfgang Reuswich präsentiert seinen «kaiserlichen Backenbart». © Nick Wagner/Austin American-Statesman (dpa)



Zuletzt fand die Bart-Weltmeisterschaft 2015 im österreichischen Leogang statt. Der alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb ist 2019 im belgischen Antwerpen geplant.

