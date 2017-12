Deutschland bei Fußball-WM gegen Mexiko, Schweden und Südkorea

vor 1 Stunde

MOSKAU - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der WM 2018 in der Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Gruppenauslosung am Freitag im Kremlpalast in Moskau.

dpa